الإفراج بالعفو عن 114 نزيلاً والشرطي عن 91 آخرين بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية اللجان اللازمة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 114 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 91 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.