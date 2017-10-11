أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

03:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا الرئيس السيسي، مجموعة من الشباب مشاركته وضع حجر الأساس، في هذا الحدث الكبير الذي تشهده ؛ تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "شاكر": 483 مليار جنيه تكلفة شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية

    أخبار

  • السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى

    أخبار

  • وزير الإسكان: الدولة تدخل السوق العقاري بقوة لخدمة محدودي الدخل

    أخبار

  • وزير الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية قريبًا

    أخبار

إعلان

e48c62709a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة