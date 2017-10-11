الرئيس السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية
03:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
السيسي
كتبت- عايدة رضوان:
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا الرئيس السيسي، مجموعة من الشباب مشاركته وضع حجر الأساس، في هذا الحدث الكبير الذي تشهده مصر؛ تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"شاكر": 483 مليار جنيه تكلفة شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية
-
السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى
-
وزير الإسكان: الدولة تدخل السوق العقاري بقوة لخدمة محدودي الدخل
-
وزير الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية قريبًا
إعلان
إعلان