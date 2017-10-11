الرئيس السيسي يضع حجر أساس المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا الرئيس السيسي، مجموعة من الشباب مشاركته وضع حجر الأساس، في هذا الحدث الكبير الذي تشهده مصر؛ تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.