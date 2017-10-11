وزيرة التخطيط: 5 آلاف مشروع استثماري بالتعليم ودور الثقافة

كتب- إسلام ضيف:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستثمر في قطاع التنمية البشرية بالتعليم والمراكز الشبابية، ودور الثقافة بـ5 آلاف مشروع باعتبارها قوة مصر الناعمة.

وأوضحت "السعيد"، في كلمتها أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تحتاج استثمارات كبيرة في الطاقة والمياه والصرف الصحي؛ لخدمة التوسع العمراني.

وأرجعت الوزيرة، زيادة ضخ الحكومة للأموال في القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة، والتمهيد للاستثمار في البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص.