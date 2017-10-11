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أول يوم بدون طوارئ.. 6 إجراءات استثنائية لن تتعرض لها

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مصراوي Masrawy

أول يوم بدون طوارئ.. 6 إجراءات استثنائية لن تتعرض لها

03:23 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

أول يوم بدون طوارئ.. 6 إجراءات استثنائية لن تتعرض لها

كتب- أحمد أبو النجا:

انتهت أمس حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد لفترتين متتاليتين - 6 أشهر-، عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وبذلك تعود الأمور إلى مجراها، والقضايا إلى محاكمها الطبيعية.
ويستعرض مصراوي أبرز الإجراءات التي توقف العمل بها بنهاية حالة الطوارئ:

1- تتيح حالة الطوارئ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

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مصراوي Masrawy

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