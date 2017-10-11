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الكهرباء: إنشاء 3 محطات كلّفنا 483 مليار جنيه

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الكهرباء: إنشاء 3 محطات كلّفنا 483 مليار جنيه الكهرباء: إنشاء 3 محطات كلّفنا 483 مليار جنيه

التحرير

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كانت تعاني في 2014 من أزمة انقطاع التيار المتكرر، غير أننا لم نشهد تخفيفا للأحمال منذ 2015.

وأضاف شاكر، خلال كلمته بحفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "كان يتم تخفيف الأحمال حوالي 6 آلاف ميجاوات، ومنذ يونيو 2015 وحتى الآن لم يحدث أن خففت وزارة الكهرباء الأحمال".

وتابع: "من أهم نتائج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ التوقيع على عقود إنشاء 3 محطات عملاقة مع سيمنس لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة لتضيف حوالي 14 ألف ميجاوات، لافتًا إلى أنها تمثل حوالي 45% من القدرات المركبة في الشبكة في ذلك الوقت".

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وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من وزير الكهرباء الكشف عن حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة، قائلا: "عاوزك تقول للمصريين حجم التكلفة المالية التي تكلفتها المشروعات الثلاثة لأن هناك بعضا من المواطنين يتصورون أن المشروع كان مرتبطا فقط بأننا نعمل محطات لإنتاج الكهرباء؛ لكن ومن خلال عرض اليوم يتبين أننا نحتاج شبكات كهرباء ومحولات ومحطات تحكُّم لنتمكن من تقديم خدمة دقيقة حتى لا تكون هناك أية مشاكل".. مؤكدا ضرورة العمل بجدية ليتواكب مع التطور الذي يحدث في المستقبل.

ومن جهته، أجاب وزير الكهرباء عن سؤال الرئيس قائلا: "إجمالي تكلفة المحطات الثلاث يبلغ 483 مليار جنيه بدون المحطة النووية".

ووجه كلامه للحضور قائلا: "أريد أن يعلم الجميع هذه الأرقام لأن هناك من يقول لماذا ندخل في مشروعات عملاقة بهذه الطريقة.. لابد أن نعوض ما فقدناه خلال السنوات الماضية ونتجاوزه إلى آفاق أرحب للمستقبل.. فهذه تكاليف قطاع واحد من قطاعات الدولة.. نحن كدولة يجب أن نكون جديرين بتقديم خدمة كهرباء بشكل مناسب لكافة المواطنين".

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التحرير

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