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الحلقة (17) من "يا مالكا قلبي": عبير تستنجد بجمال ليخلصها من مشاكلها مع زوجها

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الحلقة (17) من "يا مالكا قلبي": عبير تستنجد بجمال ليخلصها من مشاكلها مع زوجها الحلقة (17) من "يا مالكا قلبي": عبير تستنجد بجمال ليخلصها من مشاكلها مع زوجها

كتب : أروا الشوربجي منذ 8 دقائق

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل يا مالكا قلبي، استنجاد "عبير" التي تقوم بدورها الفنانة شذى حسون، بـ"جمال" الذي يقوم بدوره المغني فايز السعيد، بعد أن اعتدى عليها زوجها بالضرب، واتفقا على أنه يحل لها مشكلاتها مع زوجها.

للمرة الثانية تسببت "ندى" توأم "شذى" حبيبة "سامر"، والتي تقوم بدورها الفنانة ريتا حايك، في خلاف جعل "سامر" الذي يقوم بدوره الفنان وائل نجم، يقرر الانفصال عنها، وفي نفس السياق أخفت "ندى" السبب الحقيقي عن "شذى" والذي أدى إلى غضب سامر.

مسلسل "يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل، وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق، وحسين المهدي، وخالد نجم، وسميرة البارودي، وريتا حايك، وأحمد صالح، وأحمد الجسمي، وفايز السعيد، وشذى حسون.

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