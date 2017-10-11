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السيسي: صرفنا 50 مليار جنيه على الأنفاق لتسهيل الحركة بالقاهرة

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السيسي: صرفنا 50 مليار جنيه على الأنفاق لتسهيل الحركة بالقاهرة السيسي: صرفنا 50 مليار جنيه على الأنفاق لتسهيل الحركة بالقاهرة

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن الدولة تسعى لنقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن بفكر ونظام جديد: "احنا مش بنعزل وخلاص لازم ننقل بفهم وقدرة ونظام جديد علشان نقدر نساعد الحكومة الذكية على تنفيذ مهامها".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: "صرفنا 50 مليار جنيه لتسهيل حركة الناس داخل القاهرة، من خلال محطات مترو الأنفاق.. لو كنا نقلنا القاهرة كلها مرة واحدة كان كل الأرقام دي اتوفرت".

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وتابع: "وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات المختلفة تعمل على تجهيز وتأهيل أعضاء الحكومة، ليستطيعوا التجاوب مع الشكل الجديد للجهاز الإداري".

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التحرير

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