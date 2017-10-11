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علاء والي: تدشين مشروع العاصمة الإدارية بحضور «السيسى» فخر للمصريين

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علاء والي: تدشين مشروع العاصمة الإدارية بحضور «السيسى» فخر للمصريين علاء والي: تدشين مشروع العاصمة الإدارية بحضور «السيسى» فخر للمصريين

التحرير

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قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تشدين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبداية خروجه للنور لهو فخر للمصريين، لأن هذا المشروع يُعد واجهة المشرفة أمام العالم، مشيرًا إلى أن حلم المصريين أصبح حقيقة، وظهرت بشائر الخير على أرض الواقع بسواعد آلاف العمالة المصرية الذين يواصلون الليل بالنهار فى العمل بالمشروع دون كلل أو ملل.

وأضاف والي، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن عمال مصر واجهة مشرفة، فهم يشقون صخور الصحراء لتأسيس البنية التحتية والمرافق والخدمات للنهوض بمصر، وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها المشرف، لكى تكون بداية دولة حقيقية لها قيمتها وشأنها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حضور الرئيس السيسى لافتتاح أولى مراحل المشروع العملاق خلال شهور من الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع يؤكد أننا عازمون على بناء دولة مصرية بجد، وما نشاهده اليوم خير دليل وبداية خير كبير لدولة لها كيانها.

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وتابع: «يحسب ضمن سلسلة إنجازات كبيرة للرئيس الذى وعد فأنجز أكبر مشروع عملاق فى الشرق الأوسط فى زمن قياسى وبأعلى جودة تنفيذ ويضم العديد من المشروعات سواء السكنية أو الخدمية أو السياحية أو الثقافية، أو منطقة الأبراج والتى تضم 20 برجا وسوف يوجد بها أعلى برج فى إفريقيا».

وكان الرئيس عبد الفتاح قد افتتح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية صباح اليوم. 

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التحرير

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