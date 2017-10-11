فى ليلة تنصيبه رئيسًا لولاية جديدة.. «عمومية المحافظين»: عُد يا قرطام للبرلمان

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اجتمعت الجمعية العمومية لأعضاء حزب المحافظين، مساء أمس الثلاثاء بحضور المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والدكتور بُشرى شلش، الأمين العام للحزب، واللواء عاصم جنيدي، والمستشار محمد عبدالمولي، وعمرو الشريف وعدد كبير من قيادات الحزب، وسط حشد كبير من الأمناء وأعضاء الحزب ونوابه بالبرلمان، ورجال الإعلام والصحافة، وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة بالمجتمع.

تحقيق الرخاء لن يأتى إلا بنظام دستوري ديمقراطي مؤسسي

استهل المؤتمر بكلمة المهندس أكمل قرطام، التى أكد خلالها أن الحزب يهدف إلى تبادل وجهات النظر والتواصل مع المواطنين؛ لمعرفة مشاكلهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، ولأن الحزب لديه شعور بالمسئولية ويؤمن بأن المرحلة الحالية هى مرحلة التفاعل مع الشارع وهدف الحزب هو تمكين الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قرطام في كلمته أمام الجمعية العمومية للحزب أن الجميع بالحزب يسعى لخدمة الوطن والمواطنين، ويبذل كل ما فى وسعه ليصبح فعالا في المجتمع وسواء شارك حزب المحافظين في الحكم أو ظل في صفوف المعارضة، ولن يتوقف عن القيام بدوره في المجتمع.

واستكمل: «لا يمكن لهيئة أو مؤسسة أن تحقق النجاح إلا إذا كان لها نظام تسير عليه، كذلك أي دولة لا يمكن أن توفَّق للديمقراطية وتنجح فى تحقيق الرخاء إلا بنظام دستوري ديموقراطي مؤسسي؛ لأن هذا النظام يبعث الطاقات والقدرات الكامنة في المواطنين، وذلك حينما يشعرهم بالأمان والمسئولية والحرية والسيادة على أرض الوطن».

وأوضح: «هذا النظام يجعل الإنسان يطمئن، ويشارك في الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الأحزاب أو نواب مجلس الشعب، من هنا كانت أهمية تطبيق النظام الدستوري الديموقراطي المؤسسي، وتطبيق هذا النظام يتطلب عدة شروط، أهمها أن تكون هناك أحزاب سياسية فاعلة، وليست كيانات معلبة، وحزب المحافظين يفعل كل ما بوسعه ليكون حزبًا فاعلًا، ويقوم بواجبه كاملًا تجاه الوطن، وسواء أكان مشاركًا في الحكم أو ظل في صفوف المعارضة، فكلاهما مهمة صعبة، ونحن نحتاج إلى عملية إصلاحية سياسية شاملة».

وأكمل: «نحن نعمل على إحياء الفكر السياسي، الذي تمت إماتته منذ عقود، ولكي نعيد هذا الفكر إلى الحياة الحزبية في مصر نحتاج إلى 3 عوامل، هي: رغبة شعبية، قدرة على المشاركة، وثقافة العمل التطوعي، وما يزيد الأمور صعوبة هو غياب ثقافة الديمقراطية في مؤسسات الدولة».

وتابع: «النظام الدستوري الديموقراطي أشبه بالشجرة، التي إن لم تجد مناخًا مناسبًا، وإذا لم تتم حمايتها بالتقاليد الصالحة فإنها ستذبُل، أي دولة ليس بها أحزاب مثلها مثل عجلة طائشة، ولن تلحق بتيار المعاصرة».

وأكد أن «المحافظين» يربط نجاح استراتيجية الإصلاح اقتصاديًا واجتماعيًا بالإصلاح السياسي، القائم على دعائم ومخرجات، مردفًا: «لا بد من وجود سياسيين غير منحازين، كما أن التعليم هو التربية، فالعلم موجود في كل مكان، لكن الأهم هو تأسيس الشخصية ومنحها الثقة والعزيمة وقيمة العمل الجاد على كل ذلك، فنحن نحتاج إلى تنشئة الجيل القادم في ظل مساواة كاملة في فرص التعليم، لأنه دون ذلك نحن نخلق شعبين وليس شعبًا واحدًا».

وتطرق قرطام إلى منظومتي القضاء والشرطة، مشددًا على أنهما في غاية الأهمية لقيام أي دولة، فلذا يجب أن تتصفا بعدم الانحياز والتعسف، وعلينا توفير كل الإمكانات للوصول إلى هذه المرحلة، وأضاف: «ونحن كحزب لدينا خطة إصلاحية كاملة في هذا الشأن».

قرطام بيَّن أنه لا خلاف في الرؤى والسياسات بين الحزب والحكومة، التي لا يمكن إنكار دورها أو تخوينها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الكل يصبو إلى إعلاء قيم النزاهة والحرية والنظام، ولن يتحقق ذلك إلا بالديمقراطية.

وتناول رئيس «المحافظين» الوضع الاقتصادي، شارحًا أن الاقتصاد ليس معادلة رياضية بحتة، لكن يعتمد على عوامل نفسية، وأبدى ثقته بأن الإرهاب زائل لا محالة، ولن يستمر طويلًا؛ لأنه موجة عابرة ودخيلة على الثقافة المصرية الأصيلة.

تحقيق الديمقراطية أهم أهداف الحزب

قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون التشريعية والدستورية إن حزب المحافظين منذ نشأة ولايته الثانية، انتهج مبادئ قيّمة، إيمانًا بمبدأ إطلاق العنان للعقل وتسخيره فى التفكير والإبداع والتطوير والانطلاق في فضاءات رحبة تعود على البشرية بالخير العميم.

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وأضاف عبد المولى، خلال كلمته فى المؤتمر العام للجمعية العمومية لحزب المحافظين أنه من منطلق كون الإنسان أحد المرتكزات المهمة في تكوين الحضارات، فالديمقراطية وحرية التعبير هما أساسان راسخان لحزب المحافظين نعمل على تحقيقهما بقدر ما أوتينا من قوة مستخدمين كل منابرنا السياسية للارتقاء بالعقل المصرى، لافتًا إلى أن تداول السلطة والحفاظ على الثوابت الوطنية كإحدى القواعد الأساسية التى نعمل على تحقيقها من الأسس الثابتة بلائحة الحزب، وذلك تأكيدا لاستمرارية الإصلاح السياسي والثقافي في مختلف الجوانب ومنها تأكيد مبادئ الحكم الرشيد وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية ترسيخا لمبدأ العدالة، وتحقيق دولة المؤسسات على أرض الواقع.

وتابع: «حزب مؤمن بأن الأمم بنيت بالأخلاق إضافة إلى العلم لذا فاهتمامنا بهما لم يأت من فراغ فالعلم والبحث العلمي هما جزءٌ لا يتجزأ من أمن مصر القومي، والأمة المصرية عمرها يربو على 7000 سنة قبل الميلاد وعُرفنا منذ مهد التاريخ بالبناء والعمارة، فشواهدنا فى كل المحروسة دالة على ذلك، لذا نعمل كحزب على بناء اقتصاد مصري قوى يقوم على الحرية وينافس اقتصادات العالم من خلال منظومة اقتصادية قوية ومستدامة من خلال مؤسسات الدولة ومؤسسات وسيطة بين الدولة والسوق على درجه عالية من التنظيم والانضباط دون محسوبية أو محاباة فى ذلك، واحترام الدستور والقانون منهاجًا ثابتًا لدى حزب المحافظين».

وأوضح أن أهم أهداف الحزب هو تأهيل وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل هياكل الحزب إعلاء لمبدأ المناقشة وحرية التعبير، والخضوع لرأى الأغلبية، لافتًا إلى أن لائحة الحزب المقترحة تحدد الأنظمة والإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات التي يجب أن يلتزم بها الحزب بكل مستوياته التنظيمية والتي روعي عند وضعها اعتماد مبدأ عدالة التخطيط، بالإضافة إلى الديمقراطية الداخلية والتي من شأنها تحقيق التوازن بين حرية الرأي والنظام بحيث لا يجور أحدهما على الآخر، فلا يهتضم النظام الحزبي حرية الأعضاء في التعبير والترويج لأفكارهم وآرائهم السياسية، ولا تعرقل الحرية قرار الأغلبية.

تجديد الثقة في أكمل قرطام واعتماد لائحته الجديدة

وافق أعضاء الجمعية العمومية لحزب المحافظين، على تجديد الثقة للمهندس أكمل قرطام كرئيس للحزب، كما وافقت الجمعية في المؤتمر العام المنعقد بمقر الحزب بالمعادي على اللائحة الجديدة للحزب.

ورحب الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، بالحاضرين في مؤتمر الجمعية العمومية العادية للحزب، قائلا «نبدأ بأنفسنا في طرح لائحة ترسي قواعد النظام الأساسي لعمل الحزب في إطار ديمقراطي ودستوري».

وأضاف شلش: «هذه الجمعية تعد عرسًا ديمقراطيًا بعد التصويت على لائحتها بالإجماع فهناك بعض المواقف التي تستوجب أن نعود عليها اليوم ومنها اختيار الجمعية العمومية في العاشر من أكتوبر، جاء في ظل احتفالات مصر بذكرى أكتوبر المجيدة».

الجيش والشرطة ومجهوداتهم فى مكافحة الإرهاب

وتابع: «أوجه التحية لكل شخص في القوات المسلحة، من أحدث جندي حتى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كامل التقدير لهم على مجهوداتهم في بناء الدولة ومكافحة الإرهاب، كما أثمن وأقدر المجهود العظيم لجهاز الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب فلهم كامل التحية والتقدير».

الجمعية العمومية تطالب قرطام بسحب استقالته من البرلمان

قال النائب إيهاب الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب حصلت على أفضل أداء في دور الانعقاد الأول بمجلس النواب، وذلك لموقفها الواضح في عدد من القضايا الهامة في إطار دستوري برلماني.

وطالب الخولي، من رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، أن يتقبل رأى الإرادة العليا في الحزب (الجمعية العمومية)، ويسحب استقالته من البرلمان.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية جميعهم على ضرورة أن يسحب النائب أكمل قرطام استقالته من البرلمان.