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تعرف على نظام وموعد مباريات الملحق الأوروبي

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تعرف على نظام وموعد مباريات الملحق الأوروبي تعرف على نظام وموعد مباريات الملحق الأوروبي

التحرير

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انتهت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 وتحددت الـ9 منتخبات التي حجزت البطاقات المباشرة إلى المونديال وهي: إسبانيا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال وبولندا وأيسلندا وصربيا وبلجيكا وفرنسا، ولا تزال هناك 4 بطاقات معلقة في القارة الأوروبية سيتم حسمها من خلال الملحق الأوروبي الذي تأهل إليه أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات وهي: إيطاليا وكرواتيا والسويد وأيرلندا الشمالية وأيرلندا واليونان وسويسرا والدنمارك، بينما حرمت سلوفاكيا من المشاركة في الملحق بعدما جمعت رصيد من النقاط أقل من المنتخبات الـ8 السابق ذكرهم.

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وستقسم تلك المنتخبات الثمانية إلى مستويين يضم كل مستوى 4 فرق حسب تصنيفها العالمي، وبالتالي سيتواجد في التصنيف الأول كل من سويسرا والدنمارك وإيطاليا وكرواتيا، على أن يلاقي الـ4 منتخبات السابقة أي منتخب من الـ4 الآخرين أيرلندا الشمالية وأيرلندا واليونان والسويد بنظام الذهاب والإياب يومي 9 نوفمبر و14 من نفس الشهر على أن تقام القرعة لمعرفة مباريات الملحق يوم الثلاثاء 17 أكتوبر.

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التحرير

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