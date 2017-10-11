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إعلان حالة التأهب في جزيرة سيشل بسبب الطاعون

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مصراوي Masrawy

إعلان حالة التأهب في جزيرة سيشل بسبب الطاعون

03:13 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إعلان حالة التأهب في جزيرة سيشل بسبب الطاعون

مرض الطاعون

فيكتوريا- (د ب أ):

قالت وزارة الصحة في سيشل اليوم، الأربعاء، إنه سوف يتم إخضاع جميع الأشخاص الذين يأتون لسيشل قادمين من مدغشقر للعزل الطبي، وذلك بعدما حضر رجل مصاب بالطاعون حفلة.

وتخشى الجزيرة من تفشي مرض الطاعون الرئوي، عقب أن شخصت السلطات الصحية أمس الأول الاثنين إصابة مواطن (33 عاما) من سيشل بالمرض، بعد فترة قصيرة من عودته من عطلة في مدغشقر، حيث لقى 33 شخصا هناك حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بهذا المرض.

وقال وزير الصحة جان بول ادام أمام البرلمان في جلسة بثت على التلفزيون " ابتداء من اليوم، سوف يتم عزل من يصلون من مدغشقر لمدة ستة أيام" بدلا من وضعهم تحت الملاحظة.

وقال مسؤولو الصحة إن ما لايقل عن 30 شخصا تم وضعهم تحت الملاحظة في سيشل .

وتقوم السلطات الصحيةأيضا بالتأكد مما إذا كانت زوجة المريض وطفله اللذان ظهرت عليهما أعراض خفيفة للمرض مصابين أيضا.

وفى الوقت نفسه علقت سيشيل رحلاتها إلى مدغشقر كـ"إجراء وقائي".

وبينما يعرف الكثيرون الطاعون على أنه مرض من العصور الوسطى التي دمرت أوروبا، فإن الطاعون - في شكله الدبلى - لا يزال متوطنا في بعض البلدان ومن بينها مدغشقر.

وتفيد التقارير بظهور نحو 400 حالة من الطاعون في مدغشقر كل عام، ومعظمها من النوع الدبلى الذي ينتقل عن طريق البراغيث.

والسلالة الرئوية (الطاعون الرئوى) الأكثر ندرة في هذا النوع من المرض -هي تلك التي تنتشر من شخص إلى آخر- وهي مميتة ما لم يتم علاجها في غضون 24 ساعة.

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مصراوي Masrawy

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