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استقلال كتالونيا يحظى بتأييد الفوضويين اليونانيين

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مصراوي Masrawy

استقلال كتالونيا يحظى بتأييد الفوضويين اليونانيين

03:10 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

استقلال كتالونيا يحظى بتأييد الفوضويين اليونانيين

ارشيفية

أثينا- (د ب أ):

حصلت قضية استقلال إقليم كتالونيا على دفعة اليوم الاربعاء في أثينا، حيث اقتحم فوضويون يونانيون السفارة الاسبانية وألقوا بمنشورات وعلقوا لافتة عبر المبنى تؤيد الحركة الانفصالية التي تقسم إسبانيا.

وتضمنت المنشورات عبارات مثل "التضامن هو سلاح الشعب".

وكتب على اللافتة، التي تم إسقاطها من سقف المبنى "لن يمروا".

وكان هذا شعار الحرب التي خاضها الشيوعيون الاسبان ضد قوات فرانكو، خلال الحرب الاهلية الاسبانية.

يذكر أن معظم الموظفين الدبلوماسيين غادروا المبنى بعد الغزو القصير.

كما غادر الغزاة بسرعة بدون التسبب في أي أضرار، لكن الشرطة اعتقلت لاحقا 19 شخصا من المجموعة.

وتم تنفيذ الهجوم من قبل مجموعة نصبت نفسها بأنها مجموعة فوضوية اسمها "روفيكوناس".

وهذا هو الاسم اليوناني لنهر "روبيكون" الذي عبره الامبراطور الروماني، يوليوس قيصر، والذي يمثل بشكل رمزي نقطة اللاعودة.

وتعرف جماعة "روفيكوناس" بتورطها في "هجمات" على سفارات ومكاتب حكومية وشركات أو ضد أشخاص، ترى أنهم يقمعون الديمقراطية أو يهددون البيئة.

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