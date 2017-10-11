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المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام كامل للنظام الدستوري الإسباني

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مصراوي Masrawy

المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام كامل للنظام الدستوري الإسباني

03:07 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام كامل للنظام الدستوري الإسباني

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في

بروكسل – (أ ف ب)

كررت المفوضية الأوروبية الأربعاء التأكيد أنها تنتظر "احتراما كاملا للنظام الدستوري الإسباني" غداة إعلان الرئيس الانفصالي كارليس بوتجيمون "استقلال" كتالونيا وتعليقه بعد ذلك.

وصرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل "المفوضية تتابع عن كثب الوضع في إسبانيا وتكرر دعوتها السابقة إلى الاحترام الكامل للنظام الدستوري الإسباني".

وأضاف "لدينا ثقة بالمؤسسات الإسبانية وبرئيس الوزراء (ماريانو) راخوي الذي يتواصل معه رئيس (المفوضية) جان كلود يونكر باستمرار ومع كل القوى السياسية التي تعمل للتوصل إلى حل".

وقال ان هذا "الحل" يجب أن يتم التوصل إليه "ضمن اطار الدستور الإسباني".

وأكد دومبروفسكيس "أننا ندعم الجهود التي تبذل في سبيل تخطي الانقسامات والانشقاقات من أجل ضمان وحدة واحترام الدستور الإسباني".

وعقدت الإسبانية جلسة طارئة الأربعاء لدرس "كل الخيارات" للرد على الوضع في كتالونيا غداة جلسة للبرلمان الإقليمي أعلن خلالها الرئيس الانفصالي الاستقلال لكنه علق تنفيذه، لإعطاء فرصة للتحاور مع مدريد.

وبعد الجلسة، أعلن راخوي أنه طلب رسميا الأربعاء من بوتجيمون أن يؤكد ما إذا كان أعلن الاستقلال، مهددا بتعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا إذا لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن تهديداتهم بإعلان الاستقلال عن إسبانيا.

هذا المحتوى من

AFP

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