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الحلقة "17" من "لعبة الموت": عاصم يعرف حقيقة شراء نايا لسيارة دون علمه

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الحلقة "17" من "لعبة الموت": عاصم يعرف حقيقة شراء نايا لسيارة دون علمه الحلقة "17" من "لعبة الموت": عاصم يعرف حقيقة شراء نايا لسيارة دون علمه

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

يتصل كريم في بدأية أحداث الحلقة "17" من مسلسل لعبة الموت، بنهى لمعرفة كيف توصلت لحقيقة زواج نايا.

تقرر نايا توديع والدتها وخالتها من أجل سفرها إلى بورسعيد؛ هربا من أي مواجهة مع كريم.

يطلب كريم من إنجي الاتصال بنايا ومنعها من السفر، ولكنها تفشل في الوصول إليها لأنها بدلّت رقم هاتفها من دون إخبار أي أحد سوى فادي ابن خالتها.

تنشب مشاجرة بين نهى وسليم بسبب ما فعلته مع نايا وكريم، وأنها السبب في فشل العلاقة بينهما.

يطلب جبران إيد منال من شقيقها عاصم ويوافق، بينما يتلقى عاصم اتصالا من المباحث، ويخبرونه بأن سيارة زوجته مسروقة، فيثير قلقة هذا الأمر لأن زوجته لم يكن لديها سيارة.

يهذب عاصم إلى المباحث ليكتشف أن شاحنة سرحان بائع الخضار، باسم زوجته نايا وهي التي تبلّغ بأنها تعرضت للسرقة.

يخبر فادي، نايا، أن عاصم علم بأمر الشاحنة وسيتسلمها من المباحث، فتحاول إيجاد خطة لإبعاد الشبهات عن نفسها وعن فادي الذي كان يقود السيارة.

مسلسل "لعبة الموت" من بطولة سيرين عبدالنور وعابد فهد وماجد المصري، من تأليف ريم حنا، وإخراج الليث حجو.

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