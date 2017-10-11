العمري يفاجئ الخدمات الأمنية المعينة لتأمين نطاق الأكاديمية

كتب - علاء عمران:

فاجأ اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، بمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين نطاق أكاديمية الشرطة، وذلك للوقوف على كفاءة الأداء الأمني ومدى يقظة هذه الخدمات وجاهزيتها التامة للقيام بمهامها على أعلى مستوى من الأداء داخل أسوار الأكاديمية وخارجها والمنطقة المحيطة ببوابة دخول الطلبة.

وشدد رئيس الأكاديمية، على القوات الأمنية والخدمات باليقظة التامة والحس الأمني المتميز وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات الخاصة بالخطط التأمينية والتأكيد على معرفة كل أفراد الخدمة الأمنية وإلمامهم التام بالدور المنوط بهم تحقيقًا لحسن سير العملية الأمنية والتأمينية على النحو المنشود.