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الصحة: إصابة 35 مواطنًا في حادثي سير بالقاهرة وشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 35 مواطنًا في حادثي سير بالقاهرة وشرم الشيخ

03:00 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الصحة: إصابة 35 مواطنًا في حادثي سير بالقاهرة وشرم الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 35 مواطنًا في حادثي سير بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة 10 مواطنين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام، بمشاركة 9 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب مني باص بطريق شرم الشيخ الطور اتجاه شرم الشيخ، وأسفر عن إصابة 25 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى الطور العام.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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