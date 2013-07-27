الحلقة (18) من "اسم مؤقت": شهد تطلب الطلاق من زوجها وتحرمه من ابنهما

كتب : روان مسعد منذ 5 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل اسم مؤقت، مقابلة يوسف للسيدة القانونية التي أرسلتها شهد الحملاوي له، وقالت إنها تريد أن تساعده لتخرجه من السجن، وبالفعل استطاع الخروج، كما ذهب حسام لمنتصر كي يسأله عن رفيق لكنه نفى معرفته بمكانه.

ظهر حافظ مشهور، المرشح الرئاسي، مع الإعلامي رشيد علام في التليفزيون ما ينفي نبأ وفاته، كما أعلن أنه سيكمل السباق الرئاسي، وأعلن أنه سيقدم مفاجآت. على الجانب الآخر طلب فارس عسكر من سهير دليل براءة أخيه لكنها رفضت وقالت إن صبري الشخص الذي ربى يوسف هو صاحب هذا الشأن، الذي وصل القاهرة.

ذهب يوسف لشهد الحملاوي، وطلبت منها معلومات عن الصحفي الذي تحبه، واعترف لها أنه قتله بمساعدة رفيق ودُفن بجانب جثة رباب، وأن زوجها هو من طلب منه ذلك، فذهبت شهد إليه في العمل وطلبت الطلاق وقالت إنها ستحرمه من ابنه علي، كما حرمها من رجب الصحفي الذي تحبه.

تذكر يوسف، أنه التقى برفيق فيما سبق عندما كان ضابطا. ذهب يوسف لرأفت الراوي كي يوصله للجاسوس في حملته. وعند خروج هذا الجاسوس من الحملة صدمته سيارة ومات بعد أن اتضح أن دينا ليست هي الجاسوسة.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.