أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (18) من "اسم مؤقت": شهد تطلب الطلاق من زوجها وتحرمه من ابنهما

Google+ Print
الحلقة (18) من "اسم مؤقت": شهد تطلب الطلاق من زوجها وتحرمه من ابنهما الحلقة (18) من "اسم مؤقت": شهد تطلب الطلاق من زوجها وتحرمه من ابنهما

كتب : روان مسعد منذ 5 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل اسم مؤقت، مقابلة يوسف للسيدة القانونية التي أرسلتها شهد الحملاوي له، وقالت إنها تريد أن تساعده لتخرجه من السجن، وبالفعل استطاع الخروج، كما ذهب حسام لمنتصر كي يسأله عن رفيق لكنه نفى معرفته بمكانه.

ظهر حافظ مشهور، المرشح الرئاسي، مع الإعلامي رشيد علام في التليفزيون ما ينفي نبأ وفاته، كما أعلن أنه سيكمل السباق الرئاسي، وأعلن أنه سيقدم مفاجآت. على الجانب الآخر طلب فارس عسكر من سهير دليل براءة أخيه لكنها رفضت وقالت إن صبري الشخص الذي ربى يوسف هو صاحب هذا الشأن، الذي وصل القاهرة.

ذهب يوسف لشهد الحملاوي، وطلبت منها معلومات عن الصحفي الذي تحبه، واعترف لها أنه قتله بمساعدة رفيق ودُفن بجانب جثة رباب، وأن زوجها هو من طلب منه ذلك، فذهبت شهد إليه في العمل وطلبت الطلاق وقالت إنها ستحرمه من ابنه علي، كما حرمها من رجب الصحفي الذي تحبه.

تذكر يوسف، أنه التقى برفيق فيما سبق عندما كان ضابطا. ذهب يوسف لرأفت الراوي كي يوصله للجاسوس في حملته. وعند خروج هذا الجاسوس من الحملة صدمته سيارة ومات بعد أن اتضح أن دينا ليست هي الجاسوسة.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة