نواب محافظون يدعمون ماي في عدم إعلانها موقفها من "البريكست"

لندن- (د ب أ):

دافع نواب محافظون اليوم، الأربعاء، عن رفض زعيمة الحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن الإفصاح عما إذا كانت ستدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد.

وكتبت نيكي مورجان، المحافظة الموالية للاتحاد الأوروبي، على تويتر: "لماذا يرغب مؤيدو الخروج ، من الجميع ، الموافقة الآن على أن الخروج أمر جيد- وكأنهم لا يثقون في رأيهم ويحتاجون إلى تصديق خارجي".

وكتب برنارد جنكين، النائب المؤيد للخروج، على تويتر إن ماي كانت "محقة في تجنب إدامة انقسامات الاستفتاء" من خلال وضع نفسها في معسكر البقاء أو الخروج.

وكانت ماي، التي دعمت حملة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون من أجل البقاء في الاتحاد قبل الاستفتاء الذي جرى العام الماضي، قالت في مقابلة إذاعية إنها لن تجيب على "أسئلة افتراضية"، بعد سؤالها على موقفها في حال إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "لقد صوتّ للبقاء لأسباب وجيهة في ذلك الوقت ولكن الظروف تتغير".

وعلق نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب استقلال بريطانيا بالقول إن ماي "لا تعتقد كما يبدو في الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وتساءل على تويتر: "كيف يمكن أن تفاوض ماي من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن تؤمن بذلك؟".