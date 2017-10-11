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مدفعية إسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

مدفعية إسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

02:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مدفعية إسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

مدفعية إسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

رام الله- (د ب أ):
قصفت مدفعية إسرائيلية اليوم، الأربعاء، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعدة قذائف.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المدفعية المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي أطلقت قذائف على أراضٍ في منطقة أبو صفية شرق المغازي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن القصف تزامن مع إطلاق نار على موقع كان تعرض لقصف مدفعي ودمر قبل يومين شرق المغازي.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف مساء الأحد الماضي أطراف قطاع غزة بعد إعلانه عن سقوط قذيفة صاروخية جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية في حينها أن القصف استهدف نقطة "رصد" تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

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