الأمن اللبناني يوقف سوريًا لانتمائه إلى "جبهة النصرة"

الأمن اللبناني يوقف سوريًا لانتمائه إلى جبهة النصر

بيروت- (د ب أ ):

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان شخصاً من التابعية السورية في قضاء بعلبك شرق لبنان، لانتمائه إلى تنظيم "جبهة النصرة".

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة اليوم، الأربعاء، إنه تمّ تسلّيم الموقوف "إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بناء لإشارة القضاء المختص".

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة في لبنان.