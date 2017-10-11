جدول مباريات الاسبوع الخامس من الدوري المصري ومواعيدها

شيماء مصطفى

تنطلق الأربعاء 11 أكتوبر مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري هذا الموسم 2017 ـ 2018، ومواعيد بدء الدوري المصري من ستاد كلية الشرطة ومباراة الداخلية والرجاء، ثم مباراة سموحة وبتروجيت، وتختتم مباريات الأربعاء بمباراة وادي دجلة والنصر، كما تشهد الجولة الخامسة من الدوري، عودة الأهلي بلقاء صعب مع فريق الإتحاد السكندري، ويلتقي الزمالك مع فريق طنطا، وسط تغطية واسعة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع المصرية، لتغطية مباريات الدوري، وموقع «مصر فايف» يتابع معكم مواعيد مباريات الدوري، وموعد مباريات الأهلي والزمالك بالدور الأول والثاني، حيث تقرر أقامة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة، 17 بالدور الأول، والجولة 34 بالدور الثاني، بعد قرعة الدوري المصري الجديد.

كما قرر إتحاد الكرة اقامة المباراة الأهلي والرجاء، المؤجلة من الأسبوع الثاني يوم الاثنين 16/10/2017، والتي تقام على استاد السلام عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن فوزها بحقوق رعاية جميع مسابقات كرة القدم التي ينظمها الإتحاد المصري، من مباريات الدوري العام والكأس وكأس السوبر وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتغير اسم الدوري المصري إلى “دوري المصرية للاتصالات”.

موعد مباريات الدوري المصري الجديد 2018 الأسبوع الخامس

الاسبوع الخامس من الدوري المصري 2017/2018:

الأربعاء 27 سبتمبر 2017

14:45 الداخلية — : — الرجاء

17:00 سموحة — : — بتروجيت

19:30 وادي دجلة — : — النصر

الخميس 12 أكتوبر 2017

14:45 الأسيوطي سبورت — : — المقاولون العرب

17:00 المصري البورسعيدي — : — مصر المقاصة

20:00 الأهلي — : — الاتحاد السكندري

الجمعة 13 أكتوبر 2017

14:45 الانتاج الحربي — : — الإسماعيلي

17:30 طنطا‏ — : — الزمالك

20:00 إنبي — : — طلائع الجيش

الاثنين 16 أكتوبر 2017

19:00 الأهلي — : — الرجاء .. المؤجلة من الأسبوع الثالث.

جدول ترتيب الدوري المصري

جدول الدوري المصري 2018 بالمواعيد والتاريخ

تنزيل جدول الدوري الجديد 2018/2017:

تحميل جدول الدوري المصري 2017:

جدول مباريات الأهلي في الدوري الجديد 2017/2018

بعد قرعة الدوري العام المصري:

الأسبوع الأول: الأهلي – طلائع الجيش.

الأسبوع الثاني: الأهلي×المقاصة

الأسبوع الثالث: الأهلي×الرجاء

الأسبوع الرابع: الأهلي×الاسماعيلي

الأسبوع الخامس: الأهلي×الاتحاد

الأسبوع السادس: الأهلي×المقاولون

الأسبوع السابع: الأهلي×الاسيوطي

الأسبوع الثامن: الأهلي×النصر

الأسبوع التاسع: الأهلي×الانتاج الحربي

الأسبوع العاشر: الأهلي×الداخلية

الأسبوع الحادي عشر: الأهلي×المصري

الأسبوع الثاني عشر: الأهلي×انبي

الأسبوع الثالث عشر: الأهلي×طنطا

الأسبوع الرابع عشر: الأهلي×سموحة

الأسبوع الخامس عشر: الأهلي×دجلة

الأسبوع السادس عشر: الأهلي ×بتروجت

الأسبوع السابع عشر: الأهلي×الزمالك

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري كاملة

جدول مباريات الدوري المصري 2017..2018:

الأسبوع الأول: الزمالك – الانتاج الحربي.

الأسبوع الثاني:الزمالك×الداخلية

الأسبوع الثالث:الزمالك×المصري

الأسبوع الرابع:الزمالك×انبي

الأسبوع الخامس: الزمالك×طنطا

الأسبوع السادس:الزمالك×سموحة

الأسبوع السابع: الزمالك×دجلة

الأسبوع الثامن:الزمالك×بتروجت

الأسبوع التاسع:الزمالك×النصر

الأسبوع العاشر:الزمالك×طلائع الجيش

الأسبوع الحادي عشر:الزمالك×المقاصة

الأسبوع الثاني عشر:الزمالك×الرجاء

الأسبوع الثالث عشر: الزمالك×الاسماعيلي

الأسبوع الرابع عشر:الزمالك×الاتحاد

الأسبوع الخامس عشر:الزمالك×المقاولون العرب

الأسبوع السادس عشر: الزمالك×الاسيوطي

الأسبوع السابع عشر:الزمالك×الاهلي

المصدر : مصر فايف