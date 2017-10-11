بالصور ...دينا الشربيني تُحيي عيد ميلاد «الهضبة»

شيماء مصطفى

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صورًا جديدة للهضبة عمرو دياب، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، بعدما قامت بتحضير مفاجأة له بإحياء عيد ميلاده، أمس الثلاثاء.

وكانت الشائعات قد تداولت حول الثنائي، في الأشهر الأخيرة، حتى قام الفنان عمرو دياب بغناء أغنية لمواليد برج الحوت، وسط دهشة نشطاء فيسبوك وتويتر، حتى خرج عن صمته لينفي الخبر في الحفل الخاص به الذي أقيم في الساحل الشمالي.

كلمات أغنية برج الحوت :

يا أجمل عيون وأحلى عيون صحيتي ليل العاشقين

صحيتي الشوق من غير ميعاد وسافرتي لية أخر البلاد

والله لأحبك موت وأحب برج الحوت

وأعشق تفاصيلك ضحك وبكى وسكوت

لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت

ياللي أنتي عيونك بحر ليل ونهار

ليها سحر فيها قلبي داب واحتار

يا صوت نبرته حياة حبيته وعشقت صداة

أنا ليكي ياللي أنتي صوتك عذب وملائكي

همسات صوتك ضحكتك تروى عطش روحي

نظرة عيونك ملهمة وأنتي دوا جروحي

والله لأحبك موت وأحب برج الحوت

وأعشق تفاصيلك ضحك وبكى وسكوت

لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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