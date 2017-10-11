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مصرع عاملين في حادث مروري بمنطقة بياض ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع عاملين في حادث مروري بمنطقة بياض ببني سويف

02:52 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مصرع عاملين في حادث مروري بمنطقة بياض ببني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي عاملان مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة نقل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية أمام المنطقة الصناعية ببني سويف، اليوم الأربعاء، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل أمام المنطقة الصناعية ببياض العرب، ما أسفر عن مصرع شابين يقيمان بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لدائرة مركز بني سويف.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام كلًا من "سلامة قطب جبريل" 18 عامًا، و"أحمد قطب محمد معوض" 27 عامًا، ويقيمان قرية إهناسيا الخضراء ويقيمان التابعة لدائرة مركز بني سويف، جثتين هامدتين، على إثر الحادث.

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