حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين تلاميذ مدارس البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تنفذ مديرية الصحة بالبحيرة، الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، في الفترة من الأحد الموافق 15/10 وحتى 26/10/2017، وذلك لخفض معدل انتشار الديدان المعوية وتحسين الحالة الصحية للتلاميذ.

وتم عقد اجتماع تنسيقي اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد وبحضور وكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب، والأوقاف لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الحملة والتي تستهدف تجريع 836 ألف و243 تلميذًا منهم 626 ألف و350 من تلاميذ مدارس الريف و209 آلاف و893 من تلاميذ مدارس الحضر من خلال 1288 فريقًا من مديرية الصحة.

وصرحت الدكتورة هناء عطية، مدير عام إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديريه الصحة إن الجرعة عبارة عن قرص واحد قابل للمضغ وذو طعم مقبول، وهو فعال وآمن، وليس له أي آثار جانبية.