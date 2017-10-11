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بالصور.. افتتاح مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور

02:40 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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محافظ سوهاج: رفع 25 طن قمامة ومخلفات بساقلتة (صور)

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محافظ سوهاج: رفع 25 طن قمامة ومخلفات بساقلتة (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، أعمال إحلال وتجديد مباني مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و650 ألف جنيه.

يتضمن المبنى 16 فصلًا منهم فصلي تهيئة و14 فصل ابتدائي وإعدادي، بالإضافة إلى غرفة تخاطب، وغرفة إدارة، وغرفة للإداريين، وغرفة للمعلمين، بالإضافة إلى فصل لذوي الإعاقة، وعنبري إقامة داخلية للبنين ومثلهما للبنات.

والمدرسة عبارة عن دور أرضي، و4 أدوار يضم الثالث والرابع منها إقامة داخلية والأدوار الأرضي والأول والثاني عبارة عن فصول وفراغات تكميلية، ودورات مياه، ومغسلة، وغرفة للمشرفين وغرفة للمذاكرة بـ13 فصلًا، وتضم المدرسة 230 تلميذ وتلميذة، وبها صالة أنشطة متعددة الأغراض ومكتبة.

ووجهت المحافظ بسرعة تشغيل المدرسة خلال الأسبوع المقبل، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وتوفير وتهيئة المناخ التعليمي والتربوي المتميز لتلك الفئة من المجتمع.

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