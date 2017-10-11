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غرقت في الرياح التوفيقي.. ربة منزل تنتحر بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

غرقت في الرياح التوفيقي.. ربة منزل تنتحر بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

02:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

غرقت في الرياح التوفيقي.. ربة منزل تنتحر بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنهت ربة منزل حياتها، غرقًا، بعد قفزها في مياه الرياح التوفيقي، المار بقرية امياي بمركز طوخ بالقليوبية، ونقل الجثمان إلى المشرحة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، بالعثور على جثة لسيدة ألقت بنفسها داخل الرياح التوفيقي.

وتبين أن السيدة هي "أسماء ب. ك" 37 عامًا، أم لـ3 أطفال، وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن السبب خلالفات أسرية.

ونقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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