رفضت والدته زواجه فتناول "سم فئران" محاولا الانتحار بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أقدم شاب في مدينة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، على محاولة انتحار عن طريق تناول سم فئران، لخلافات عائلية مع والديه، بسبب رغبته في الزواج.

وورد لمركز شرطة كوم حمادة، اليوم الأربعاء، من المستشفى العام بوصول "أحمد. ص. ح" 26 عامًا، نجار، مقيم قرية النقيدي دائرة المركز، مصابًا بأعراض تسمم غذائي، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا.

بسؤال شقيقه "مدحت. ص. ح" 31 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، أفاد بتناول شقيقه مبيد حشري "سم فئران"، بسبب خلافات عائلية بينه، لرغبته في الزواج، ورفض والدته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.