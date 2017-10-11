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الصحة: انخفاض بعوض "حمى الدنج" بالقصير إلى 5%

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مصراوي Masrawy

الصحة: انخفاض بعوض "حمى الدنج" بالقصير إلى 5%

02:49 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة نجحت في القضاء على انتشار البعوض واليرقات الحاملة لحمى "الدنج" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث انخفضت نسبة انتشار بعوض "أيديس إيجبتاي" المسبب للحمي إلى 5%.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، أن إجمالي عدد المترددين على المستشفيات ويعانون من أعراض الحمى انخفض إلى أقل من 50 حالة يومياً، بعد وصل قبل 3 أسابيع إلى 350 حالة، مشددا على استمرار الفريق الوقائي بقيادة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة.

وأشار مجاهد، إلى أن وزير الصحة وضع خطة على 3 مراحل للقضاء على هذه الحمى على المدى البعيد، ومن بينها إنشاء محطتين لتحلية مياه الشرب بمدينتي القصير وسفاجا، واستكمال الصرف الصحي لعدم مُسببات انتشار هذه اليرقات والبعوض.

وأكد متحدث الصحة أن سبب هذه الحمى انتشار بعوض "الايدس ايجبتاي" في تلك المنطقة، حيث تعيش على المياه نتيجة لعدم التزام الأهالي بتغطية الخزانات، فضلا عن عدم تخزين المياه بشكل آمن، ونتج عن ذلك تكاثر أعداد البعوض في هذه المياه.

وتتمثل أعراض الإصابة بالحمى في؛ ارتفاع درجة الحرارة وألم في العضلات والمعدة والمفاصل ومحجر العين وصداع، وتستمر هذه الأعراض من يومين إلى 5 أيام.

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