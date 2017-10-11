برلماني: مشروعات العاصمة الإدارية رسالة للمشككين في قدرة الدولة على البناء

كتب – محمود رمزى:

اعتبر النائب حمدي سليمان، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتتاح مشروعات العاصمة الإدارية، الأربعاء، دليل لعزم الدولة على دحر الإرهاب والاستمرار في البناء والتنمية .

وأضاف" سليمان"، فى بيان الأربعاء، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تبذل كل الجهد بسيناء؛ لتنميتها وتعميرها وتنفيذ مشروعات تجاوزت الـ150 مليار جنيه .

وتابع عضو مجلس النواب، أن افتتاح المرحلة الأولى اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة، رسالة للداخل والخارج وللمشككين في قدرة الدولة المصرية، أننا قادرون على البناء.