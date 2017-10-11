"التصديري" يستعد لموسم الفرولة بدورات تدريبية لتجنب "الحظر"

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، ضرورة رفع الوعي لدى المصدرين والمزارعين لتفادي حدوث حظر تصدير الحاصلات هذا العام.

وأشار التقرير، إلى أن المنظومة الجديدة التي يتابعها المجلس بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، وسيتم تطبيقها على صادرات الفلفل ومحصول الفرولة، اعتبارا من الموسم التصديري الجديد.

ويبدأ المجلس التصديري، من خلال جمعية "هيا" تنظيم برنامج تدريبي لمزارعي الفراولة على الممارسات الزراعية الجديدة التي تبدأ يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكل لجانًا من معهد الباستين ومعهد وقاية وأمراض النبات على حقول المحاصيل الزراعية لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لمصراوى، أن الإدارة أشرفت على تصدير 270 ألف شتلة منذ بداية أكتوبر، لافتًا أن جميع شتلات الفراولة المصدرة تنطبق عليها جميع المواصفات.

وأكد، أنه تمت معاينة المزارع التي تقدم على التصدير، ورقابة عملية الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن هذه الكمية تنقسم لتصدير 90 ألف شتلة، للإمارات، و200 ألف شتلة طازجة صنف "كماروزا" للسعودية.