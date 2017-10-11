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القبض على عصابة "نص الليل".. تسرق هواتف المواطنين بالإكراه

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مصراوي Masrawy

القبض على عصابة "نص الليل".. تسرق هواتف المواطنين بالإكراه

02:33 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

المتهمون

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في سرقة هواتف المواطنين تحت تهديد السلاح أثناء سيرهم في وقت متأخر بالليل بمنطقة المنيل ومصر القديمة.

تلقى اللواء المقدم إيهاب الصعيدي، رئيس مباحث قسم شرطة القديمة، بلاغًا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع المنيل، يفيد قيام 4 أشخاص بعرض 3 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع أسعارهم الحقيقية.

تمكنت قوة أمنية من القسم بقيادة رئيس المباحث، من ضبط الجناة خلال أحد الأكمنة المُعدة لضبطهم، وبفحص هوياتهم تبين أنهم كل من "مصطفى.ر"، 20 سنة، عاطل، و"محمود.ا"، 23 سنة، عاطل، و"عبدالمنعم.ض"، 28 سنة، عاطل، و"أحمد.ا"، 20 سنة، عاطل، وضُبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة.

أمر العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بسرعة القبض عليهم، وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المضبوطة، اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين كرهًا عنهم باستخدام أسلحة بيضاء.

واعترف المتهمون بارتكاب سرقة طالب ومهندس أثناء سيرهم بشارع كورنيش النيل ومنطقة المنيل، وباستدعاء المجني عليهما، اتهموهم بالسرقة.

بتطوير مناقشتهم أرشدوا عن 3 هواتف محمولة لدى عميلهم "سيء النية"، "سيد.ع"، 37 سنة، صاحب محل صيانة، بمنطقة بطن البقرة.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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