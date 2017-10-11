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ارتفاع غير متوقع لأسعار الأسماك اليوم الأربعاء.. ننشر سعر جميع أنواع السمك الآن

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ارتفاع غير متوقع لأسعار الأسماك اليوم الأربعاء.. ننشر سعر جميع أنواع السمك الآن ارتفاع غير متوقع لأسعار الأسماك اليوم الأربعاء.. ننشر سعر جميع أنواع السمك الآن

سجلت الأسماك اليوم الأربعاء ارتفاع جديد غير متوقع، عقب أن شهدت حالة من الاستقرار النسبي طوال الأسبوع الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن سبب تراجع سعر الأسماك الفترة الماضية هو إقبال العديد من المواطنين على شراء اللحوم ولهذا سجلت أسعار الدواجن تراجعات مميزة خلال الفترة الحالية.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء

  • حيث تراوح سعر البلطي الكبير  اليوم الأربعاء قيمة ما بين 22 و26 جنيهًا للكيلو جرام، أما البلطي المتوسط فقد سجل قيمة تتراوح بين 18 و21 جنيهًا، والبلطي الأسواني 27 جنيهًا.
  • وبلغ سعر البياض البلدي نحو 35 جنيهًا للكيلو، وسعر البياض «خليجي» بـ20 جنيهًا، وقشر البياض تراوح سعره بين 27 و35 جنيهًا
  • وسجل كيلو الثعابين اليوم الأربعاء قيمة تتراوح بين  بين 90 و120 جنيهًا.
  • وبلغ سعر كيلو السبيط اليوم الأربعاء بين 70 و90 جنيهًا.
  • وترواح سعر البوري الكبير اليوم ما بين 43 و47 جنيهًا، والبوري الوسط يتراوح سعره بين 33 و37 جنيهًا.
  • كما بلغ سعر كيلو الجمبرى نمرة 1 سجل 195 جنيهًا، والجمبرى نمرة 2 بــ155 جنيهًا، والجمبرى نمرة 3 بـ73 جنيهًا.
  • وترواح سعر البربون المجمد اليوم الأربعاء قيمة تصل إلى 27 جنيهًا.
  • أما عن سعر كيلو سمك الماكريل المجمد فقد سجل اليوم قيمة 35 جنيهًا.
  • وبلغ سعر كيلو السردين المجمد قيمة تصل إلى 25 جنيهًا.
  • وسجل سعر كيلو المرجان المجمد بين 23 و27 جنيهًا.
  • أما عن سمك المكرونة المجمدة  بـ30 جنيهًا.
  • كما تراوح سعر القراميط بين 7 و18 جنيها.

 

المصدر : فايف

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