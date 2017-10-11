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سيدة تسجل فيديو لسكرتير نائب محافظ الجيزة وهو يطلب رشوة جنسية

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سيدة تسجل فيديو لسكرتير نائب محافظ الجيزة وهو يطلب رشوة جنسية سيدة تسجل فيديو لسكرتير نائب محافظ الجيزة وهو يطلب رشوة جنسية

تمكنت سيدة بمعاونة مباحث الجيزة من تسجيل لسكرتير نائب محافظة الجيزة وهو يطلب منها رشوة جنسية نظير استصدار أمر إزالة لمباني أقامها أشقاء زوجها على قطعة أرض محل نزاع بينهم تقع على طريق أسيوط الزراعي جنوب الجيزة.

كانت السيدة “الهام” تتردد على مبنى محافظة الجيزة على خلفية النزاع القضائي القائم بينها وبين أشقاء زوجها على قطعة أرض تمتلكها، حتى طلب منها  سكرتير نائب المحافظة ويُدعى “هيثم م.” رشوة جنسية حتى يصدر لها أمر ازالة للمباني وهو ما يقوي موقفها في النزاع القضائي على قطعة الأرض المذكورة.

 

تقدمت السيدة ببلاغ لأجهزة الأمن وأصدر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة أوامره لبدأ البحث والتحريات بقيادة مدير مباحث الجيزة اللواء ابراهيم الديب، فتأكد لفريق البحث أن المتهم المذكور قد دأب على طلب الرشوة الجنسية من النساء المترددات على مبنى المحافظة.

بعد تأكيد التحريات لتورط المتهم صدر الأمر من نيابة أمن الدولة العليا بأن تسجل لقاءات المتهم بالسيدة “الهام”، وكان المتهم قد طلب من السيدة لقاءها أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان الوزارة لعرض بعض الأوراق المتعلقة بقضيتها، فتم تسجيل اللقاء الذي طلب خلاله من السيدة أن تذهب معه الى شقة خاصة في منطقة بولاق الدكرور بغرض مواقعتها جنسياً، تم ضبط المتهم عقب التصوير والتسجيل وأعترف بالواقعة المُسجلة وتمت احالته إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية.

 

 

المصدر : مصر فايف

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