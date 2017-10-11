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الأطعمة التي تمد طفلك بالكالسيوم بدلا من الحليب

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الأطعمة التي تمد طفلك بالكالسيوم بدلا من الحليب الأطعمة التي تمد طفلك بالكالسيوم بدلا من الحليب

يعد عنصر الكالسيوم من العناصر الأساسية في بناء العظام وخاصة عند الأطفال الذين يحتاجون إليه في بناء أجسامهم بصحة وقوة كما انه مهم لعمل بعض الغدد التي تعتمد عليه في عملها بكفاءة، لذلك ينبغي على الإنسان الحصول على كمية محددة يوميا من الكالسيوم، وذلك يتحدد حسب فئته العمرية ومدي احتياج جسمه لعنصر الكالسيوم وتعويض الجسم عن طريق الأغذية الغنية بذلك العنصر.

يعتبر الكالسيوم المسؤول الأساسي عن ضبط عدد ضربات القلب والوقاية من تشنجات العضلات كما يضمن النمو السليم لجهاز العصبي للطفل وينشط الأنزيمات المختلفة .

 

يعتمد الأطفال الرضع على حليب الأم بصورة أساسية كمصدر لعنصر الكالسيوم ويمكن الحصول عليه أيضا من الأجبان ومشتقات الحليب والفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال .

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على عنصر الكالسيوم بصورة أساسية، والتي يمكن الاعتماد عليها للأطفال الذين لا يتقبلون شرب الحليب بصورة مستمرة أو مشتقاته التي توجد داخل الجبن والقشطة وهذه الأطعمة هي : – التين المجفف – اللوز -عصير البرتقال  – الحمص.-الفاصوليا البيضاء . – السبانخ . -سمك السردين . -البروكلي .

 

 

المصدر : فايف

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