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“سوني” تصدر سماعة تلفاز جوالة بريموت كنترول وراديو

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“سوني” تصدر سماعة تلفاز جوالة بريموت كنترول وراديو “سوني” تصدر سماعة تلفاز جوالة بريموت كنترول وراديو

أوضحت شركة سوني جهازها المميز الجديد SRS-LSR 100 الذي يتساءل الكثير عنه فهو عبارة عن سماعة لاسلكية للتلفزيون حيث تحتوي على ريموت كنترول عام فضلاً عن راديو رقمي خاص بها و تمتاز بسهولة حملها و ذلك من خلال المقبض.

مميزات سماعة التلفاز اللاسلكية المقدمة من سوني

تمتاز سماعة التلفاز اللاسلكية  بأنها تقوم بالحد من الاختلافات الخاصة بحدة الصوت أثناء مشاهدة التلفاز وسط العائلة أو وسط مجموعة عموماً, فإن كان هناك شخصاً من أفراد العائلة أو المجموعة الحاضرة يعاني من ضعف السمع يمكنه وضع السماعة بجانيه فيرتفع الصوت عنده أما بقية الأشخاص فيكون الصوت في معدله الطبيعي فضلاً عن إمكانية توصيل سماعة الرأس أيضاً.

أما عن شدة ارتفاع صوت التلفاز فيتم تحديده و التحكم به بسماعة التلفاز SRS-LSR 100 وفقا للضوضاء المحيطة تلقائيا, و فيما يخص ريموت الكنترول فهو يعمل بالأشعة التحت حمراء و إذا تم نقلة من الغرفة الموضوع بها التلفاز لا يعمل, و يمكنكم سماع صوت التلفاز في الغرف الأخرى عند اصطحاب السماعة المتصلة بالتلفاز.

من ناحية أخري, نذكر لكم ميزة هامة جداً بالسماعة اللاسلكية حيث أنها مزودة بخاصية الحماية من رذاذ الماء التى تمكنك من استخدام السماعة في المطبخ أو الحمام للاستماع إلى محطات الراديو التناظري أو الإذاعات الرقمية, ويتم شحن السماعة عن طريق قاعدة إرساء يتم توصيلها بمخرج صوت التلفاز.​

 

المصدر : فايف

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