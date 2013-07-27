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تعيين برنابا بنجامين وزيرا للخارجية فى الحكومة الجديدة لجنوب السودان

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تعيين برنابا بنجامين وزيرا للخارجية فى الحكومة الجديدة لجنوب السودان تعيين برنابا بنجامين وزيرا للخارجية فى الحكومة الجديدة لجنوب السودان

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليوم قرارًا بتعيين الدكتور برنابا ميريال بنجامين وزيرا للخارجية والتعاون الدولى فى الجديدة لجنوب السودان.

وأفاد بيان للرئاسة، حسب وسائل إعلام محلية، أن قرار تعيين باقى وزراء الحكومة لم يتخذ بعد، وكان الدكتور بنجامين يشغل منصب وزير الإعلام فى الحكومة السابقة ومتحدثا رسميا باسمها.

من جهة أخرى، أصدر رئيس جنوب السودان ورئيس حزب الحركة الشعبية (الحزب الحاكم) قرارا آخر بتعيين لورانس كورباندى رئيس مفوضية حقوق الإنسان وجون لوك جوك وزير العدل السابق ضمن أعضاء لجنة التحقيق مع أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم ليرتفع بذلك أعضاء اللجنة إلى 7 أعضاء.

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مصر 365

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