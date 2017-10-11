بالصور.. الشكل النهائي للحي السكني في العاصمة الإدارية

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مساحة العاصمة الإدارية تبلغ 170 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس.

وأكد "مدبولي" أنه يتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي الأول، وجاري حاليًا أعمال التشطيبات المختلفة لـ17 ألف وحدة منها؛ تمهيدًا لطرحها للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تنفيذ الخدمات المختلفة الخاصة بالحي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته في الاحتفال بوضع حجر أساس العاصمة الإدارية الجديدة.