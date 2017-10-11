رسميا .. الكاف يعلن موعد مواجهة الأهلى والنجم الساحلي ببرج العرب

شيماء مصطفى

أعلن الاتحاد الأفريقى للكرة القدم "كاف" موعد لقاء الأهلى أمام النجم الساحلى فى إطار لقاءات العودة للدور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا 2017.

وحدد الكاف الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجارى موعدا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين فى ملعب برج العرب،كما قام الاتحاد الأفريقى بإخطار الناديين رسميا بموعد المباراة.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بين النجم الساحلى والاهلى بفوز الفريق التونسى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بالملعب الأولمبى بسوسة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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