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رئيس جامعة القاهرة: مركز النانو تكنولوجي له دور فعال في خدمة الاقتصاد

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة: مركز النانو تكنولوجي له دور فعال في خدمة الاقتصاد

02:24 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

رئيس جامعة القاهرة: مركز النانو تكنولوجي له دور فعال في خدمة الاقتصاد

محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية الدور الذي يقوم به المركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي بالجامعة، الذي يعد أول مركز من نوعه في المنطقة العربية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المركز له دور أيضًا فى إعداد كوادر بشرية مدربة على درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين في مجال النانوتكنولوجى وتطبيقاته فى الصناعة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الأربعاء، مع أساتذة المركز، بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الخشت، إن المركز له دور فعال في عمل المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم تطوير الصناعة وتحسين الإنتاج، إلى جانب استخدامات النانوتكنولوجي في التطبيقات الطبية والبيولوجية، بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وأشار إلى ضرورة إيجاد طرق جديدة لتسويق أجهزة مركز النانوتكنولوجي لتستفيد منها جهات مختلفة بالدولة مقابل عائد مادي للجامعة يسهم فى تطويرالعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

وأكد، أن المركز يمتلك العديد من الأجهزة والمعامل المتطورة التي تستخدم في البحث العلمي، ومنها معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية.

يشار إلى أن المركز المصري لعلوم النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة يعمل حاليًا على الاستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيقاتها لعلاج السرطان، وإنتاج خلايا ألواح الطاقة الشمسية، وتنقية المياه.

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