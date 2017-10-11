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"شاكر": 483 مليار جنيه تكلفة شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

"شاكر": 483 مليار جنيه تكلفة شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية

02:22 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن التكلفة الكلية لشبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية بلغت 483 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال خلال العامين الماضيين بمحطات الكهرباء أمر غير مسبوق.

وأضاف شاكر، فيما يخص محطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها بقدرة 4800 ميجا وات، بواقع 30 مليون ساعة عمل حتى الآن .

وأكد وزير الكهرباء، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، أن الهدف أن تكون الخدمة التي يتلقاها المواطن المصري على أعلى مستوى.

وأعلن شاكر، أن النسبة الفعلية للتنفيذ بمحطة الكهرباء الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت %92، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لإنشاء المحطة.

وأضاف الوزير، أن محطات الكهرباء ستعمل بتكنولوجيا حديثة تستهلك نسبة أقل من الوقود.

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