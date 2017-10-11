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وزير التخطيط: 663 مليار جنيه استثمارات في 5386 مشروعًا

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مصراوي Masrawy

وزير التخطيط: 663 مليار جنيه استثمارات في 5386 مشروعًا

02:20 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير التخطيط: 663 مليار جنيه استثمارات في 5386 مشروعًا

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

كتب ــ محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إنه تم بناء 17 محطة كهرباء بقدرات 14,65 ألف ميجا وات.

وأشارت وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إلى أن 5 آلاف مشروع في التنمية البشرية، وتم الانتهاء من 5386 مشروعًا آخر باستثمارات 663 مليار جنيه.

وأضافت خلال كلمتها في حفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أنه تم تنفيذ 50 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 200 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج ضخ استثمارات كبيرة في كافة القطاعات.

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