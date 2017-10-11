5 أطعمة تعمل علي انقاص الوزن وخاصة في منطقة البطن

كتبت - هدير غيث:

تُعد بعض الأطعمة الغنية بالكثير من الفيتامينات، مصدرًا هاماً في النظام الغذائي الخاص بالإنسان، وإنقاص الدهون وخاصة في منطقة البطن بأسرع وقت ممكن، وذلك وفقا لما ذكره موقع "brightside" وهي:

1-التفاح

يمثل التفاح غذاء مثالي لحرق الدهون وخاصة في منطقة البطن، لاحتوائه علي نسبه عالية من الفيتامينات مثل فيتامين "C" المقاوم للأمراض والالتهابات وتعزيز المناعة، وفيتامين "B" الذي يلعب دورا هام في عمل الانزيمات الضرورية لعملية التمثيل الغذائي، والعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

ويفضل تناول على الأقل 3 ثمرات من التفاح يوميًا، وللحصول على نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة يتناول على معدة فارغة.

2-الموز

يُعد الموز مصدراً للبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والفيتامينات، لذلك يُفضل تناول ثمرة واحدة يوميًا على الأقل.

3-الحمضيات مثل "البرتقال، والليمون"

لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يعمل على تقليل مستوي الانسولين في الجسم، ويساعد على الهضم بأسرع وقت ممكن.

4-الأطعمة البحرية

تُعد غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على عدم تراكم الدهون الزائدة، كما انها تحتوي على أوميجا 3، المسئولة عن توازن الكثير من العمليات داخل الجسم مثل ضغط الدم، وحرارة الجسم، امراض الحساسية وغيرها.

5-الأفوكادو

يحتوي على حمض الأوليك، الذي يعمل على تقليل الشعور بالجوع، كما يحتوي على الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، مما يساعد على منع زيادة الوزن، لذلك يفضل تناول ثمرة واحدة على الأقل يوميًا.