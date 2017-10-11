السيسي عن العاصمة الإدارية: ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة كل حاجة موجودة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مؤتمر افتتاح بعض المشروعات الجديدة بالعاصمة، اليوم الأربعاء، قائلا: "ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة.. كل حاجة موجودة".

وأضاف السيسي: "بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني.. لا يمكن هنقدم على مشروع إلا واحنا مستعدين له ومجهزين كل الأمور الخاصة به".

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وطالب الرئيس، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بحل كافة المشكلات التى تواجه العاصمة الإدارية من صرف صحي وتوسعات سكانية وغاز وكهرباء.