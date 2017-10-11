طبيب خطف صديق عمره وطلب فدية من زوجته

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«يا ريتني ما عملت كل ده.. ملعون أبو الفلوس اللي تخلي الواحد يوصل بيه الحال لمراكز الشرطة».. بهذه الكلمات بدأ «أحمد.ع.م» طبيب جراحة عامة بمستشفى «القنايات» المركزي بالشرقية، يُدلي باعترافاته للنيابة العامة، حول إقدامه على خطف صديق عمره وطلب فدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه، من زوجته؛ لإطلاق سراحه.

وأشار المتهم، أمام النيابة العامة، إلى أنه نادم أشد الندم على فعلته، منوهًا بأن «الشيطان شاطر» ولو عاد به الزمن مرةً أخرى فإنه لن يخطف صديقه، وأن ما فعله كان بدافع التحصل على مبلغ مالي من عائلته؛ حيث أنهما سبق واشتركا في عدة عمليات لتجارة آثار، إلا أن صديقه نصب عليه في مليون جنيه، خلال إحدى العمليات.

وأوضح المتهم، أن جميع مساعيه فشلت في الحصول على المليون جنيه بطريقة ودية، حيث باءت كل محاولاته والجلسات العرفية التي تمت بينه وصديقه بحضور بعض المقربين، بالفشل، فما كان منه إلا أن استعان بنجل عمته «أمين شرطة» وثلاثة عاطلين، واتفق معهم على خطف صديقه مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحقيقات، اتفاق المتهم مع ثلاثة عاطلين من محافظة الجيزة، على خطف الطبيب «المجني عليه» مقابل 50 ألف جنيه، حيث استعان بنجل عمته «نور.ص.الـ» أمين شرطة، لتسهيل مرورهم من الأكمنة في طريقهم من الزقازيق إلى منطقة «الهرم» بمحافظة الجيزة، مكان احتجازهم للمجني عليه بشقة أحد العاطلين الثلاثة، قبل أن يُهاتف زوجته من هاتف زوجها، ويطلب منها فدية 2.5 مليون جنيهًا؛ مقابل إطلاق سراحه وعودته سالمًا.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «محمد.ع.م» 29 عامًا، صاحب سوبر ماركت، بقيام مجهولين بخطف شقيقه «إيهاب» 33 عامًا، طبيب بشري بمستشفى «الأحرار» ومُقيم بدائرة القسم.

وأشار البلاغ، إلى أن زوجة المجني عليه، تلقت مكالمة هاتفية من رقم زوجها، عن طريق مجهولين، طلبوا منها فدية مالية 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وعودته سالمًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7589 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من «أحمد.ع.م» طبيب جراحة عامة بمستشفى «القنايات» المركزي، ونجل عمته «نور.ص.الـ» أمين شرطة، و3 عاطلين آخرين من محافظة الجيزة، وتم ضبطهم جميعًا عدا عاطلين اثنين من الثلاثة، جار ملاحقتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.