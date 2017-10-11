«تحت القبة»..مشروع قانون لمكافحة الفجور والدعارة بالحبس 5 سنوات

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تقدم النائب محمود خميس عضو مجلس النواب، بتعديلات لافتة على قانون مكافحة أعمال الفجور والدعارة، وقال: "إن إيعاذه في ذلك ما ظهر مؤخرا من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع المصري، خاصة أنه معروف بكونه مجتمع يتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة".

وعن ملامح تعديلات القانون أوضح النائب أنها ستنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

وبيّن النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات تنص على أنه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما تكون العقوبة مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين الف جنيه.

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وقال خميس إن التعديلات تشمل أيضا معاقبة كل من حرض ذكرا لم يبلغ من العمر 21 عاما أو أنثى أيا كان عمرها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، وتنص العقوبة على الحبس مدة 3 سنوات ولاتزيد على 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين أو أكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 عاما.

وكان حفل "ميوزك بارك"، الذى جرى تنظيمه في التجمع الخامس، في 22 سبتمبر الماضي، بمشاركة فرقة "مشروع ليلى"، قد شهد رفع عدد من المثليين جنسيا لعلم "الرينبو" الخاص بهم، وهو ما أثار ضجة كبرى على الساحة السياسية والإعلامية.