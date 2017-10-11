أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات "ATM"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات "ATM"

02:17 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات

كتب- أحمد عصام روّاي:

قام الأسترالي "تروي بازويل" بمحاولة مختلفة من أجل إجبار بنك الكومنويلث بإصلاح ماكينات الصرّاف الآلي الخاصة بهم في أسرع وقت.

وبدأ "تروي" حملته، بإلصاق أسماك نافقة على ماكينات الصرّاف الآلي الخربة، مما سيضطر رجال النظافة والصيانة إلى زيارة الماكينات وإصلاحها.

وقال "بازويل" على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "ماذا عن إصلاحكم لماكيناتكم في مقاطعة "بانباري". وسنرى إن هذه الأسماك الملصقة ستكون أقوى من نظام بنككم بأكمله".

أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حقيقة صورة الغزالة التي ضحت لأجل صغارها

    هو وهي

  • بالصور.. حقيقة "تونس" التي "ذكرها" ظافر العابدين في طلبه للزواج

    هو وهي

  • في هذه الدولة.. نشر صور أطفالك على الإنترنت قد يعرضك للسجن!

    هو وهي

  • بالصور.. "وايت هافين" الأسترالي أحد أروع شواطئ العالم

    هو وهي

إعلان

eb4c15c7c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد