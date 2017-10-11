أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات "ATM"

أغرب الطرق التي ستجبر هذا البنك على إصلاح ماكينات

كتب- أحمد عصام روّاي:

قام الأسترالي "تروي بازويل" بمحاولة مختلفة من أجل إجبار بنك الكومنويلث بإصلاح ماكينات الصرّاف الآلي الخاصة بهم في أسرع وقت.

وبدأ "تروي" حملته، بإلصاق أسماك نافقة على ماكينات الصرّاف الآلي الخربة، مما سيضطر رجال النظافة والصيانة إلى زيارة الماكينات وإصلاحها.

وقال "بازويل" على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "ماذا عن إصلاحكم لماكيناتكم في مقاطعة "بانباري". وسنرى إن هذه الأسماك الملصقة ستكون أقوى من نظام بنككم بأكمله".