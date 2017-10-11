استشاري يجيب: من الأكثر أنانية الرجل أم المرأة؟

كتبت- ميرا ماهر:

يتهم كلا من الطرفين في أي علاقة الآخر بالأنانية، وعدم تقديم الاهتمام الوافي له، فمن الأكثر أنانية الرجل أم المرأة؟

ذكر دكتور حسام صالح -استشاري العلاقات الأسرية - " لـ"مصراوي" أن الشخص الأناني هو من يركز على نفسه وحياته ولا يهتم بالآخرين، سواءً كانت سيدة أم رجل.

وبطبيعة الحال، فإن الأغلبية العظمى من النساء يتصفن بالعطاء أكثر من الرجل، ويرجع ذلك إلى فطرتهن و شعور "العاطفة" لديهن، لكن لا يمكن القول بأن أحد الجنسين هو الأكثر أنانية من الآخر، مضيفاً: "كل تعميم خاطئ".

وقال حسام، يرجع اتصاف الشخص بهذه الصفة إلى التربية وظروف نشأته، لكن يعتبر تأثير العوامل الخارجية بسيط جداً.

وأضاف "صالح"، تسود قناعات ومعتقدات الشخص المكتسبة من البيئة، التي من شأنها تحديد شخصيته عند الصغر، وفي الكبر، تؤثر البيئة على شخصية الإنسان من 20 إلى 30 % فقط، لكن تغلب طبيعته حتى في ظل الظروف المختلفة.

وقال "صالح" أن الأنانية مسؤولية الشخص نفسه وتربيته، ولا نستطيع القول بأن لأي شخص آخر يد في اكتساب ذلك الشخص صفة "الأنانية".