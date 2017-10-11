الأزهر يعلن نتيجة الطعون على امتحانات الدور الثاني للثانوية

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلن كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الطعون بامتحانات الدور الثاني التي تلقاها قطاع المعاهد في شهر سبتمبر الماضي.

وأتاح الأزهر الشريف، نتائج الطعون على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب عبر الرابط (http://www.azhar.eg/education/town).

كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 65,4%.