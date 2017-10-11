برلماني: بعض الدول قبلت رشاوى قطرية في انتخابات اليونسكو

كتب – أحمد علي:

قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن "تقدم مرشح قطر في انتخابات اليونسكو جريمة فى حق الإنسانية، باعتباره مرشحا لدولة ترعى وتمول الإرهاب الذى يحصد أرواح آلاف الأبرياء".

وأضاف "مصطفى" في تصريح لـمصراوي، أن قطر "دويلة" صغيرة ليس لها أي دور بارز في المجال الرياضي أو الثقافي والفني، متابعًا: "أتحدى وأدعو الدول التي انتخبت مرشح قطر باليونسكو، أن تأتي بإنجاز ثقافي لقطر أو أي دور لها في الثقافة والإبداع".

واتهم أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بعض الدول بقبول الرشاوى قطرية، وهو ما يتماشى مع البلاغات التي تم تقديمها ضد الدوحة مؤخرا؛ لحصولها على حق تنظيم كأس العالم مقابل الرشاوى أيضًا.

وبشأن البيان الذي أصدرته بعض المنظمات المصرية أمس، تدعو فيه لعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب، أوضح مصطفى، ضرورة محاكمة هذه المنظمات، لأنها تطعن الدولة المصرية في الوقت الذي تحتاج فيه كل الدعم.