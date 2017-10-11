في "خناقة على ربع جنيه".. ضبط سائق تعدى على أمين شرطة ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق تعدى بالضرب على أمين شرطة ببنها، وذلك عندما تدخل لفض اشتباك بينه وبين موظف اختلف معه على الأجرة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، بلاغا من "إسماعيل محمد صلاح الدين إسماعيل" 33 عاما محاسب بكلية طب بنها، يفيد بأنه أثناء استقلال سيارة سوزوكي من أمام كلية الطب ببنها قيادة "محمد.ع. م" طلب منه السائق الأجرة جنيه ونصف رغم أن المقررة جنيه وربع فرفض دفع الأجرة، فاستدعى أمين الشرطة المعين خدمة الإشارة المدعو "وديع كمال إبراهيم عطية" 38 عاما من قوة إدارة مرور القليوبية، ولدى حضوره لفحص الخلاف وأثناء إسداء النصح لقائد السيارة بالالتزام بالتعريفة المقررة، وإثر ذلك تعدى قائد السيارة على أمين الشرطة، وأحداث إصابته وعقب محاولة أمين الشرطة اصطحابه لديوان القسم تعدى عليه السائق بالضرب.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، تمكن من ضبط السائق، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.